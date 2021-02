For et år siden blev han dræbt. Stort set lige siden har han ligget på toppen af den danske hitliste

1Serpentwithfeet: ’Same Size Shoes’

Under navnet Serpentwithfeet har den klassisk trænede sanger Josiah Wise i et par år bygget sit helt eget frirum af lige dele psykedelisk r’n’b, brusende gospel og stærk queer passion. Det fortsætter Serpentwithfeet med på dette vidunderligt repeterende stykke r’n’b, der næsten lyder som en hymne. En sang, man kan hvile sit hoved på.

2Julie Pavon: ’Jealous’

Hun var på forhånd et af de nye danske navne, man skulle holde øje med i år, og med sin anden single viser Julie Pavon nu, at hun stadig har tænkt sig at tænde lunten til den dunkle ende af dansegulvet. Også selv om det for tiden mest foregår i vores hoveder eller til bittesmå køkkenfester.

Den 21-årige aarhusianer har en dramatisk anlagt dyb vokal, der her skruer ned for belysningen på et minimalistisk og spændstigt housebeat. Både sårbart og insisterende.