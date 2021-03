Dokumentar om Billie Eilish sætter musik på angsten og længslen hos zoomer-generationen

Dokumentarfilm har en enorm magt over eftermæler, og de skræddersys efterhånden i højere og højere grad til at få os seere til at tage stilling – for eller imod, offer eller skurk, hvem er tapper, og hvem er taber. I en tid, hvor der er opstået en symbiose mellem dokumentarfilmenes fremstillinger og kommentarfelternes domstolskraft på de sociale medier, tvinges vi til at være mere kritiske over for formålet med de skildringer af virkeligheden, vi præsenteres for.

Jeg er begyndt at se på dokumentarfilm med stor forudindtaget skepsis. For det virker, som om internettets logik allerede på forhånd er indlejret, og Twitter-reaktionerne foregrebet og medregnet. Derfor var det med en hel masse forbehold, jeg satte mig til at se Billie Eilish-dokumentarfilmen ’The World’s a Little Blurry’. For skal vi nu se endnu en firkantet film om et stakkels popikon, der har brændt sig på rampelyset i en kold og kynisk showbiz-verden?

Men heldigvis er ’The World’s a Little Blurry’ mere sløret og særpræget og nuanceret, mere observerende end konkluderende, mere musikalsk og dvælende, end den er sensationslysten. Dokumentaren har fokus på tilblivelsen af en kunstner i en tid, hvor kunstnere står i skyggen af deres digitale persona, der lever sit eget liv ude på internettet.

Den to en halv time lange dokumentar dvæler forfriskende meget ved musikeren Billie Eilish, der hænger ud derhjemme og synger sine velkendte sange , f.eks. ’Ocean Eyes’ og ’When the Party’s Over’, på sin karakteristiske sagte og jazzede måde. Hun ligger henslængt i en alt for stor T-shirt på sit værelse med bleget grønt hår side om side med sin bror, Finneas. Storebroderen sidder på noget, der ligner en gamerstol, og komponerer sangene til Billie Eilish’ debutalbum, ’When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’.

Billie Eilish stod i februar 2019 på Vegas store scene i København og var kun 17 år, men allerede med hele verden i sin hånd. Jeg stod der med min notesblok, det føles allerede som 10 år siden, i en verden, hvor koncertsalene står og venter.