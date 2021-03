70 år i dag: Modne damer slås stadig om, hvem af dem der egentlig er Johnny Madsens kæreste

Johnny Madsen fylder 70 år. Og egentlig har jeg mest lyst til at hylde fødselaren ved bare at få optrykt en af hans tekster her på pladsen. Denne ville, uagtet hvad valget faldt på, gøre ham mere ære end de ord, jeg kan lægge til. Vi kunne jo for eksempel slå op på ’Æseldriveren’ fra 1989, hvor Madsen som så mange gange før og siden agerer rejsefører på og i egen planet, kulturhistorie og sjæl.

Som altid er pladsen knap, så vi nøjes med at kaste os over starten på det sidste vers, der er så madsensk, som det kan blive: »Natørnen synger om dagen/ ’Nonnen’ tar kloakken hjem/ Plumredyret dropper sin længsel/ Og tar de gule akkorder frem«. Natørnen, nonnen med kloakken, gule akkorder og ikke mindst plumredyret? Nej, Madsen er ikke sådan at blive klog på.

Jørgen de Mylius prøvede samme år og inviterede sangskriveren indenfor i et tv-studie. Madsen måtte indledningsvis rette Mylius, som påstod, at han er fra Nordjylland. »Wæææstjyyland«, kom det så knasende tørt fra gæsten, at man kunne tro, at fødebyen Thyborøns sand og salt stadig var lagret på tungen.