Lidelse til tiden: Søde påskesager genopstår fra de dybe arkiver

Påske giver tid til fordybelse, og hvad er bedre til at samle tankerne om de største eksistentielle spørgsmål end barokmusik? I 1700-tallets europæiske kunstmusik kan man høre smerte og glæde udtrykt uden forbehold eller distance. Musikken er lejlighedsmusik, der har sat sig for at formulere de følelser, der gemmer sig i højtidens religiøse fortællinger, og i påsken er det saftige temaer som forræderi, lidelse, død – og genopstandelse.

Hvis man har mod på nyt, dukker der hvert eneste år ved denne tid udgivelser op med ukendte genfundne sager, som specialister i barokmusik har gravet frem fra glemte arkiver og indspillet på kopier af historiske instrumenter i forsøg på at ramme den gamle lyd.

Især de små pladeselskaber sender helt eller næsten ukendt musik ud i interessante fortolkninger.

I det centrale Tyskland har barokensemblet Thüringer Bach Collegium fundet et ukendt påskeoratorium af Anton Schweitzer med den præcise titel ’Kristi genopstandelse’. Året er 1776, og stilen er let og sprudlende – og når man hører solistkvartetten indlede med en dansende ’Halleluja’-sats, narres man til at tro, at Schweitzer kun havde blik for den lyse side af påskebudskabet. Men nej.

Efter glæden folder dramaet sig ud med selveste Jordens undergang, hvor musikerne og de fire sangere bruger ord og toner til at tegne katastrofale billeder med en rystende Jord og rasende sindssyge. Selv døden er truet. Og midt i det hele dukker så den talentfulde sopran Mirella Hagen op og synger glasklart og inderligt om den søde død. Der er bare syv sangere, der skiftes til at være solister og korsangere, og det dobbelte antal musikere. Men det er alligevel så stort, som det kan blive.