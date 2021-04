De er et af verdens mest forhadte rockbands, men er de virkelig så dårlige?

Jeg har googlet fotos af det populære og polariserende rockband Greta Van Fleet og deres fans. På flere af billederne står forældre og børn side om side, og hvis man tror, der ikke længere findes bands, som forskellige generationer kan mødes om, har Greta Van Fleet bevist det modsatte.

Men de har også vist sig at være et band, som rigtig mange inkarnerede musiknørder elsker at mødes om at hade. Greta Van Fleet er blevet hånet og latterliggjort for deres tendens til at lyde a la Led Zeppelin. Selv forbilledet Robert Plant har udtrykt sin skepsis over for bandet og i en drillende kommentar sammenlignet dem med Aerosmith. Deres to album ’From The Fire’ fra 2017 og ’Anthem Of The Peaceful Army’ fra 2018 lyder påfaldende meget som en pastiche over en svunden rockepoke.

De er blevet kaldt det værste og mest hadede band siden Nickelback. De er blevet kaldt YouTube-tutorial-rock og 70’er-udklædningsfest, men nogle ynder også at betegne Greta Van Fleet som kærkommen brobygning mellem boomergenerationens Bob Dylan-disciple og Billie Eilish-banden i Z-generationen. Greta Van Fleet er med deres flagrende Marc Bolan-lignende bohemetøj og skabede mimik et af tidens mest omdiskuterede musikfænomener.

De har modtaget en Grammy for årets rockalbum i 2019, de har millioner af månedlige streams på musiktjenesterne, og så har de genoplivet klassisk rock fra gravkammeret og sat den tilbage på hitlisterne og gjort rocken synlig for en ny ung generation, der helst ikke så gerne spiller på guitar, bas og tromme.