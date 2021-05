Hans falset væver USA's sorte musikhistorie sammen

Indlejret i historien om The Isley Brothers ligger historien om sort musik i USA.

Siden brødregruppen blev grundlagt i Cincinnati, Ohio, har den både transformeret og afspejlet tidens toneklang og kulturelle tidevandsskift.

Og hele vejen har tenoren Ronald Isley både sunget for og ført an, efter at han ufrivilligt blev tildelt rollen som brødreflokkens samlingspunkt, da broderen Vernon døde i trafikulykke i 1955.

Vernon var 13 år. De fire brødre var alle teenagere, men allerede et omrejsende koncertshow. Og det var Ronald Isley, der holdt sammen på det, der nu var en trio og sang for, da The Isley Brothers i 1959 fik et større hit med den højenergiske r’n’b og call-response på ’Shout’.

Tre år senere fulgte den ligeledes elektriske og grynede ’Twist and Shout’, der dog typisk for tiden blev et langt større hit for et band med fire hvide gutter: The Beatles.