Trods egen coronamodel: Grøn Koncert tvunget til aflysning

Der bliver ingen Grøn Koncert i 2021.

Det oplyser arrangørerne, som siger, at retningslinjer om et loft på 2.000 gæster frem til slutningen af juli gør det umuligt at afvikle koncertrækken til sommer.

Sidste måned gik Grøn Koncert frem med deres eget forslag til, hvordan man kunne gennemføre sommerens koncertprogram på en ansvarlig og tryg måde.

Arrangørerne ville udvide programmet fra otte til 16 koncerter, som hver skulle have haft et maksimum på 10.000 gæster. Ifølge Grøn Koncerts oplæg skulle de 10.000 gæster inddeles i 10 zoner med 1.000 i hver og med egne madboder, ølsalg og toiletter.

Men i sidste uge kom regeringens nye retningslinjer for festivaler og udendørs arrangementer, hvor det fremgår, at man frem til 1. august kun kan tage imod 2.000 gæster. Ifølge retningslinjerne skal gæsterne være inddelt i sektioner på maksimalt 200.

»Det er enormt ærgerligt at trække stikket på en helt utroligt gennemarbejdet idé og model, som jeg til enhver tid vil stå på mål for. Vi er meget stolte af det arbejde, vi har lavet helt frem til det sidste sandkorn i timeglasset«, siger Theis Petersen, som er indsamlingschef i Muskelsvindfonden, i en pressemeddelelse.

Efter at regeringen sidste uge fremlagde den nye genåbningsplan med restriktioner for udendørs arrangementer aflyste en lang række musikfestivaler, blandt andre Roskilde Festival, Northside og Tinderbox.

Nu er det også en realitet for rækken af årets Grøn-koncerter.

»At Folketinget vælger at afvige i så væsentlig grad fra ekspertpanelets anbefalinger, er dybt skuffende - særligt taget i betragtning af, at man har valgt at sige god for at gennemføre andre arrangementer med større publikum i samme periode,« siger Theis Petersen.

Tuborg, som sammen med Muskelsvindsfonden arrangerer Grøn Koncert, ærgrer sig også over aflysningen.

»Vi er enormt kede af, at vi står i denne situation, da vi ønskede at samle danskerne til et sommermøde med livemusik og fællesskaber«, siger Christian Sveigaard, marketing director for Tuborg.