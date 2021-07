Det ultimative billede på rock'n'roll ender på museum

Egentlig var det i frustration over et stift og stillesiddende publikum, at bassisten i det engelske rockband Clash 20. september 1979 smadrede sit instrument mod scenegulvet i Palladium Club i New York. Men da en fotograf greb øjeblikket, har det stået lige siden, og fotoet er gået over i rockhistorien som et af de mest ikoniske. Selve sindbilledet på rock’n’roll.

Og som det jævnligt sker med materielle genstande, der har indgået i betydningsfulde øjeblikke – private som globale – er det, som om betydningen med tiden er løbet over i genstanden selv.

I dette tilfælde den basguitar, bassisten i Clash, Paul Simonon, ekspederede ud af aktiv tjeneste den aften i New York, hvor han i forvejen var smågnaven, hvilket publikums tamme opførsel på stolene kun gjorde værre.