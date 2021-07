Medstifter af ikonisk heavy metal-band er død 46 år gammel

Den tidligere trommeslager i heavy metal-bandet Slipknot Joey Jordison er død i en alder af 46 år.

Det skriver BBC natten til onsdag dansk tid.

I en udtalelse oplyser Jordisons familie, at han er sovet stille ind, men kommer ikke med yderligere detaljer omkring de nærmere omstændigheder.

»Joeys død har efterladt os med tomme hjerter og følelser af ubeskrivelig sorg, lyder det blandt andet i udtalelsen ifølge BBC.

Joey Jordison blev født i Des Moines i den amerikanske delstat Iowa i 1975.

Han var i 1995 med til at stifte Slipknot sammen med perkussionist Shawn Cruhan og bassist Paul Gray.

Fire år senere udgav bandet et succesfuldt debutalbum, og det har i de efterfølgende årtier solgt millioner af albums globalt.

Jordison forblev en del af Slipknot, der blandt andet er kendt for sine energiske liveshows og for at optræde i uhyggelige masker, indtil 2013.

I årene efter afslørede trommeslageren, at han forlod bandet efter at være blevet diagnosticeret med rygmarvsbetændelse.

Slipknot var i de år, hvor Joey Jordison var en del af bandet, en af de mest populære grupper i USA.

I 2008 nåede heavy metal-bandet således toppen af hitlisten i USA med nummeret ’All Hope is Gone’.

Ud over at være en del af Slipknot spillede Joey Jordison også guitar i punk bandet Murderdolls samt trommer for flere andre metal bands.

Hans død kommer, lidt over ti år efter at Slipknot-medstifter Paul Gray døde af en overdosis i 2010.

Slipknot har flere gange været på plakaten til den danske heavy metal-festival Copenhell.

ritzau