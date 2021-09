Afkræftet Phil Collins: Dette er en måde at lægge Genesis i seng på

Hvis man går drømmer om at se Phil Collins sætte sig bag trommerne igen på Genesis’ genforeningstur, bliver man skuffet. For det kan den 70-årige britiske sanger og trommeslager slet, slet ikke, skriver The Guardian.

Phil Collins helbred er så dårligt, at han nærmest ikke kan holde på en trommestik, og han er så afkræftet, at han også vil være nødt til at sidde ned, mens han synger til koncerterne.

»Jeg er lidt fysisk udfordret, og det er meget frustrerende, for jeg ville elske at spille deroppe (på scenen, red.), fortalte Phil Collins i denne uge i et interview med BBC.

Ifølge The Guardian lider Phil Colllins af diabetes og blev i 2009 og igen i 2015 opereret i ryggen, hvilket har påvirket hans nerver.

I stedet bliver det Phil Collins søn, Nic, der spiller trommer på turen, der begynder i denne måned og fortsætter frem til midt i december med en række koncerter i Irland, England, USA og Canada.

Genesis blev dannet i 1967, men slog først for alvor igennem i 1970’erne med Phil Collins som trommeslager. Han blev også bandets forsanger i 1975 i stedet for Peter Gabriel, der forlod bandet til fordel for en solokarriere.

I 1980’er og 1990’erne havde Phil Collins selv en meget succesfuld solokarriere med hits som ’In the Air Tonight’, ’Sussudio’ og ’One More Night’, og han har i alt modtaget otte Grammy’er

I 2011 meddelte Phil Collins, at han nu trak sig endegyldigt tilbage, men han vendte tilbage til koncertscenen igen i 2017.

Til BBC siger han, at den kommende Genesis-tur er en måde at lægge bandet i seng på, og at det formentlig er sidste gang, han tager på landevejen.

Sidst Genesis optrådte sammen var i 2007 for at markere bandets 40-års jubilæum.