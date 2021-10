Calum Builder har akkurat rundet de 30. Studerer stadig på konservatoriet i København. Og har med ’Messe (You Are Where You Need To Be)’ udgivet et ualmindeligt rørende album.

Med syv saxofoner, syv kontrabasser og syv vokaler optaget live i Sankt Augustins Kirke på Jagtvej splitter han den romerskkatolske gudstjeneste til atomer i en halvt komponeret, halvt improviseret musikalsk meditation over konceptet ’tro’. Resultatet er decideret hypnotiserende.