Denne somaliske sang er årets usædvanlige gennembrudshit

Den somaliske kærlighedssang ’Isii Nafta’ blev udgivet helt tilbage i 2017, men sangerinden Nimco Happy, der står bag sangen, er gået hen og blevet dette års mest spektakulære popsensation. Millioner af unge TikTok-brugere danser til hendes sang, en sang hun hyppigt har optrådt med til bryllupper de senere år, og som hun optræder med for den somaliske regering i sin lidt mærkværdige, men efterhånden kulte musikvideo til sangen.

Kilden til hendes usædvanlige succes er det sociale medie TikTok. Her deler unge brugere ultrakorte videoer, hvor de danser, mimer til sange og deler alverdens andre former for indhold. Og det sociale medie har skabt en ny virkelighed for musik. For hvis en sang rammer ned i den helt rigtige stemning, så kan den uanset sprog eller indspilningsår gå hen og blive et gigantisk såkaldt viralt hit.