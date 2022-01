Det er den perfekte sang til nytårsdag, hvor du ser dig i spejlet og møder Edvard Munch-maleriet ’Skriget’

Hvis du kom til at drikke for mange bobler og dreje lidt for voldsomt rundt til Elton John og Dua Lipa, har Lucia Odoom brygget en musikalsk mikstur af sange, du kan ligge i fosterstilling og i ske til på vej ind i endnu et uforudsigeligt år.