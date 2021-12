EU og Belgien nægter at udlevere rapper til Spanien

»Endelig fri og glad«.

Sådan siger den 28-årige spanske rapper Valtònyc til det tyske medie Deutsche Welle.

Meldingen kommer, efter at både EU-Domstolen og en belgisk appeldomstol nu har afvist at udlevere rapperen til Spanien, hvor han er idømt en dom på tre et halvt års fængsel.

Valtònyc med det borgerlige navn José Miguel Arenas Beltran blev i 2018 dømt for at glorificere terrorisme og fornærme den spanske kongefamilie under det, der i den spanske befolkning kendes som ’mundkurveloven’. Loven trådte i kraft i 2015 og har fået sit kaldenavn, fordi den i praksis har vist sig at være et effektivt våben til censur af kunstnere.

Valtònycs dom omhandler raptekster fra 2012 og 2013. Heri omtaler rapperen blandt andet den hedengangne militante organisation ETA positivt og sender verbale skyts mod det spanske monarki.

»Kongen har et stævnemøde på byens torv med en løkke om sin hals«, hedder det i en af sangene.

14 dømte kunstnere

Dagen før sin afsoning i maj 2018 tog Valtònyc til Belgien. Valget af netop Belgien som destination skyldtes inspiration fra Carles Puigdemont, den tidligere leder af den uafhængighedssøgende region Catalonien. I efteråret 2017 stak Puigdemont af til Belgien for at undgå en lang fængselsstraf for at have etableret en folkeafstemning om uafhængighed fra Spanien, som stred mod Spaniens grundlov.

Det er sågar de samme forsvarsadvokater, Paul og Simon Bekaert, der har ført Valtònycs og Puigdemonts retssager. Og som altså har sikret, at Valtònyc kan forblive i Belgien på fri fod trods Spaniens krav om udlevering. Domstolens afslag på udlevering var begrundet med, at Valtònycs handlinger ikke er strafbare i Belgien.

En rapport fra Freemuse viste i 2019, at 14 kunstnere blev idømt fængselsstraf i Spanien, flere end i noget andet land. Dermed ligger Spanien foran lande som Iran med 13 fængslede kunstnere og Myanmar med 8. En af de spanske kunstnere, der lige nu er fængslet, er rapperen Pablo Hasél, som blev dømt i en sag efter samme lov, få uger efter at Valtònyc flygtede til Spanien i 2018.