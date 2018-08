Anmeldelse: Dirty Projectors vender tilbage til det poppede og gakkede. Men vil de os noget? Næ, ikke lige umiddelbart Hjernen og hjertet hilser højt på hinanden i farten på Dirty Projectors niende album, men man kan hverken mærke eller forstå, hvor man skal lytte til deres sange.

Det skal aldrig være nemt at lytte til Dirty Projectors. Man får sjældent to sekunder til at hvile eller se sig lidt omkring i musikken, hvilket altid har været en af bandets styrker. Samtidig har de dyrket den klare og forførende popsang og på den måde skabt nogle sammenstød, hvor lytteren slynges rundt i en absurd svingdør mellem konceptuel nytænkning og ren æstetisk lykke.