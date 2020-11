Kim Larsen spøger på Folkeklubbens lys af et album midt i efterårsmørket

De skulle indspille en ny plade. De havde en hel turné planlagt i begyndelsen af året, der skulle kulminere med deres hidtil største koncert til dato i et udsolgt K.B. Hallen for 4.500 siddende gæster 23. marts. Og så skulle de indspille en ny plade. Deres femte af slagsen på ni år. 2020 skulle – også – have været Folkeklubbens år.

Turneen gik i gang. Og blev så ædt igen af forårets kollektive nedlukning. Men pladen fik nyt liv i en kalender, der pludselig var propfuld af det, mange af sangene netop kredsede om: tid.

Resultatet kan høres nu. Og som en gave fra første bølges granatchok til anden bølges blege metaltrætte pandemikroppe er det som at få tændt et lille lys i efterårsmørket. ’Børn af den tabte tid’ har sine svage punkter. Men der er ikke mange af dem. Det er en smuk dansk rockplade skabt af et orkester, der ikke er bange for at tage den store fortælling på sig.