Koncertanmeldelse: Copenhagen Phil fandt afløser i sidste øjeblik, og det kunne desværre godt høres

Politikens fotograf havde lov til at fotografere, og han skal ikke straffes, fordi han insisterede på at blive ved.

Sådan lyder det fra Retten i Sønderborg, der i dag har afsagt dom i den principielle sag mod Martin Lehmann.

Fotografens bøde annulleres.

Og byretten erklærer over for politiet, at betjentene ikke havde loven på deres side, da de kørte fotografen i arresten, fordi han nægtede at forlade den sønderjyske motorvej, hvor han med sit kamera rapporterede om flygtningestrømmen, som var vandret ind over den danske grænse.