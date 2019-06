Fortsat lange bilkøer ind til Roskilde Festival: »Vi har haft henvendelser fra folk, der har siddet tre timer i kø«

Politiet råder festivalgæster til at vente med at tage af sted til i morgen eller rejse med tog, hvis de skal til Roskilde Festival.

Der er her til aften fortsat lange bilkøer på indfaldsvejene til Roskilde Festival.

Alle er de »godt proppet«.

Det fortæller Michael Hvid, som er politikommissær hos Midt- og Vestsjællands Politi.

»Det allerbedste, man altså kan gøre, hvis man skal på festivalen, er at vente til i morgen. Eller tage offentlige transportmidler. Det er vores råd lige nu«, siger han.

Trafikkaosset har stået på siden i eftermiddags og resulteret i, at det til tider har været næsten umuligt at køre op ad afkørsel 12 fra Holbækmotorvejen, samt at folk har siddet i kø i deres biler i timevis rundt omkring på vejene ind til festivalpladsen.

»Vi har haft henvendelser fra folk, der har siddet i tre timer i kø«, fortæller Michael Hvid.

Dog er det omkring klokken 21 ikke så slemt, som det var op ad eftermiddagen og i starten af aftenen. Det så ud til, at køerne toppede omkring klokken 18, og siden er trafikken løsnet mere og mere op.

Vejdirektoratet vurderer, at hvor der tidligere på dagen var omkring halvanden kilometermeter lang kø omkring afkørsel 12, er der nu taler om en kø på omkring en halv til en hel kilometer.

»Og vi synes også at kunne se, at det så småt er ved at stilne af. Jeg tror, vi har set det værste«, lyder det fra Ruben Bay-Madsen, som er vagthavende hos Vejdirektoratet.