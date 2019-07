Center for seksuelle overgreb har fået 13 henvendelser om voldtægt på Roskilde: »Især i år har der været flere blackouts«

Ved Roskilde Festivals afslutning har politiet modtaget 10 anmeldelser om voldtægt, hvilket betyder en tredobling sammenlignet med sidste år. Center for seksuelle overgreb på Rigshospitalet har fået 13 henvendelser, og afdelingssygeplejerske Charlotte Ejsing mener, at det høje tal er et udtryk for, at unge er blevet bedre til at sige fra.