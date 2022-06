Roskilde Festival siger nej til at lade gæsterne teste deres stoffer

Mens Sundhedsstyrelsen advarer om, at markedet for stoffer for tiden er »farligt og uforudsigeligt«, afviser Roskilde Festival at gøre det muligt for gæsterne at teste, hvad der er i deres stoffer, inden de tager dem. Erfaringer fra udlandet viser, at det kan få unge til at sige nej tak til stofferne.