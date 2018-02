»Alle dækker over ham«: Sexanklager mod dansk balletikon er grundløse, viser undersøgelse. Som straks møder hård kritik

Det danske balletikon Peter Martins forlod i januar sin stilling som leder af New York City Ballet og den tilhørende skole efter anklager om sexchikane og fysiske og verbale overgreb på de ansatte.

Siden har en uafhængig undersøgelse af balletchefens adfærd pågået, og resultaterne af den foreligger nu.

Ifølge The New York Times har undersøgelsen ikke fundet beviser for de anklager, som har været rettet mod danskeren. Anklager, som Peter Martins ad flere omgange har afvist.

Ikke desto mindre indfører balletten og balletskolen, The School of American Ballet, efter sagen nye adfærdsregler, som skal sikre, at dansere og elever i det prestigefyldte ballethus føler sig »sikre og respekterede og i stand til frit at lufte deres meninger og bekymringer«.

»Det er mit håb, at institutionerne uden forstyrrelser nu igen kan fokusere på deres roller som verdens førende ballethus og skole«, udtaler danskeren via sin advokat til den amerikanske avis.

Undersøgelsen, der er udført af advokaten Barbara Hoey og ikke vil blive gjort tilgængelig for offentligheden, møder ikke desto mindre øjeblikkeligt massiv kritik fra to af de dansere, som har rejst anklagerne mod Peter Martins.

De oplevede, at advokaten var meget skeptisk over for deres anklager under samtaler med dem.

»Alle dækker over ham«, siger danseren Kelly Cass Boal, der mener, at undersøgelsen er et forsøg på at beskytte ledelsen og den forhenværende balletchef.

Bestyrelsesformanden for New York City Ballet og advokaten Barbara Hoey forsvarer imidlertid begge undersøgelsens validitet og understreger, at alle oplysninger og alle stemmer er blevet hørt i arbejdet med undersøgelsen.

»Jeg mener, ​​vi har gjort det, der er hensigtsmæssigt. Jeg mener, ​​vi har gjort det, der er retfærdigt«, siger bestyrelsesformand Chales Scharf.

I december 2017 rettede et anonymt brev skarpe anklager om sexchikane mod den 71-årige dansker. Siden stod flere dansere frem og fortalte om fysiske og verbale overgreb, der gik helt tilbage til 1993.

Den tidligere kongelige solodanser Peter Martins stod i tre årtier i spidsen for den verdensberømte ballet i New York, der blev grundlagt af blandt andre den russisk-amerikanske danser og koreograf George Balanchine.