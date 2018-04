Hun løfter ham simpelthen op, lægger ham over skødet og humper ham. Sådan! Så var den uskyld ude af verden Stærkt og nøgent får Elisa Kragerup den ikoniske roman 'Den kroniske uskyld' til at leve sit eget autentiske liv som teater.

Den kroniske uskyld, Skuespilhuset. Tekst: Klaus Rifbjerg, bearb. af Elisa Kragerup og Benedikte Hammershøy Nielsen. Iscen.: Elisa Kragerup. Scen. og kost.: Jonas Fly. Lys: Clement Irbil. Til 8.6.

Det er netop til skolebal i gymnastiksalen, at den trekantskonstellation, som er rygraden i ’Den kroniske uskyld’, pludselig opstår. Venskabet mellem bonkammeraterne Tore og Janus katapulteres ind i en ny epoke, da Tore møder Helle – og følelserne tonser af sted til det heftige R&B-hit ’Do You Love Me’. Janus må nu kredse som den evige drabant i solsystemet omkring drømmeparret og deres lysende kærlighed – trofast og håbløst forelsket i dem begge.

Det hele udspiller sig på en minimal scene helt tæt på publikum, som sidder hele vejen rundt om i det miniauditorium af en træscenografi, som Jonas Fly er mester for. Intimiteten er en stor del af hemmeligheden ved Elisa Kragerups inderligt medrivende iscenesættelse af Rifbjergs eviggrønne debutroman fra 1958.

Samtidig bliver vi revet med tilbage til 1950’ernes karrybrune pullovere og fascinerende brystholdere.

Tore, Helle og Janus kan snart mase sig ned blandt os på rækkerne, balancere overmodigt langs kanterne eller ligefrem byde en af os op til dans. Vi kan nærmest lugte ungdommens uskyld, sårbare længsler og ustyrlige livsappetit. Det er den store overgangsfase til voksenlivet med uskyldstabet og seksualitetens farlige forjættede land.

Skuespillerne er rent scenisk også totalt udsatte og nøgne uden mulighed for at dække sig. Vi kan sidde og observere dem som en anden fru Junkersen – Helles dominerende mor, den kødædende slange i paradiset – og spise dem til natmad.

Trekløveret er en boblende hvirvel af liv op imod de omgivende 'grødhoveder' og 'døde murere'.

Romanens sprogtone, atmosfære og nerve er ramt helt rent i den fortættede dramatisering, hvor historien får sit eget autentiske liv som teater.

Overgangsfasen

Den dobbelthed, der kendetegner romanens fortælling, hvor Janus som mere moden fortæller ser tilbage og samtidig er helt indlevet i sit unge jeg, bliver spejlet i publikums dobbelte position som involveret/betragter, ligesom karaktererne her alle momentvis kan indtage rollen som fortæller.

Lydsporet til de unges liv kan glide fra en Simon og Garfunkel-sjæler til Helles indtrængende sarte Sneakers-sang eller de to gutters tyskterperi som en gang beatboxende rap.

Den her ultimative, intense overgangsfase er noget, der får tag i hver og én, uanset alder. Der er en legende poesi og robust ukuelighed over det, sådan som de to drenge kan tumle og fjolle rundt eller henført støtte Helles balancefærd hen over skolestole, som var hun den rene himmeldronning.

Sicilia Gadborg Høegh er da også indbegrebet af en livfuld uskyldsren drømmepige, som Morten Hee Andersens Tore fuldstændig falder for. Han er en charmerende hvalpet førerhan – en idealiseret, inkarneret vinder, men også frygtelig sårbar, som det viser sig.

Langsomt bliver der byttet om på styrkeforholdet, idet Janus er den, der bliver lukket ind i seksualitetens hule, mens Tore og Helle sidder fast i deres kroniske uskyld.

Så var den uskyld ude af verden

Simon Bennebjerg er en godt tvetydig Janus, med et ulmende, tvivlende mørke bag sin rørende rolle som trofast sekundant. Lige så meget han drages af sex, lige så meget væmmes han – og viser sig som et brutalt røvhul over for den bredbagede villige Ellen i den ternede nederdel.