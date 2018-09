»Svagpisser, slamkusse, stikker, røvslikker«: Internettet flyder over af had i udfordrende performance-installation I Bierings & Chemnitz’ ’Hadets Sange’ møder vi menneskene bag internetkrigerne.

Du kan måske være så ’heldig’ at få hvæset ’idiot!’ lige op i ansigtet. Ellers kan du få hadet at føle gennem syngende mobbebørn, højtråbende aktivistperformere eller skældsord op og ned ad væggene: svagpisser, slamkusse, stikker og røvslikker! Al den vrede, som internettet strømmer over med, er det, det skal handle om i performanceinstallationen ’Hadets sange’.

Hadets sange. Den Frie Udstillingsbygning Koncept og tekster: Tue Biering og Marie Rosendahl Chemnitz. Iscen.: Biering. Scen.: Chemnitz. Musik: Kirstine Fogh Vindelev. Til 22.9.

Men det er noget andet, der gør indtryk, når man møder de fem internetkrigere, der er dukket frem fra deres skjul bag skærmen. Man tror, man skal møde en trold, og så møder man en særdeles menneskelig kriger, der går all-in og kæmper for en sag – mest af alt ud af en desperation over at være en magtesløs brik i system Velfærdsdanmark. Alt i alt overvældende.

At sådan en performance udspiller sig i Den Frie Udstillingsbygning, er udtryk for en generel tendens, hvor performancekunsten, ligesom i 1980’erne, rykker ind på museerne som led i den performative vending i samtidskunsten med den relationelle æstetik og involvering af publikum. Sidste år kunne Den Frie således invitere museumsgæsterne på et 24-timers ophold i performanceinstallationen ’Sisters Academy’.

For en konstant udfordrende instruktør som Tue Biering, der har arbejdet med alt fra kgl. skuespillere til asylansøgere og prostituerede, er det langtfra noget nyt at lave teater i andre typer rum med publikum på fri fod. Men når han her, sammen med scenografen Marie Rosendahl Chemnitz, er rykket ind i et udstillingsrum, giver det en ekstra dimension. Skærmkrigerne får karakter af udstillede readymades (på deres egne præmisser), og ’Hadets sange’ får mulighed for at folde sig ud som et socialt landskab, internettets globale landsby med internetkrigernes små huse, som man kan gå ind i – bortset lige fra den hjemløse, som må stå foran en skraldet bil og fortælle om sin kamp for at komme ud af sin situation som social udstødt.

Egentlig ville jeg helst have haft mulighed for at dykke ned i hans og de andres historie, se, hvordan de faktisk agerer på nettet, og gå mere i dialog med dem

De er i sandhed krigere – og indædte overlevere, som nu Linda, en sejt stridende mynde, der kæmper med de sociale myndigheder om sit barn og skarpt langer ud mod uansvarlige politikere, men har Pia Kjærsgaard og Inger Støjberg hængt op på væggen som ’stærke kvinder’. Bedst stillet virker Hundragen Heidi, der med et smil byder på kage og whiskey og reflekterede argumenter mod kvinders hang til at offergøre sig selv eller folks almene hykleri. At hun er grov på nettet, er »nødvendigt, hvis man vil blive hørt«. Og publikum her fra københavnerparnasset burde hellere se på sig selv end hidse sig op over nettets grove tone: »Hvor er dit indre røvhul?«.