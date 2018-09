'Misery' på Republique: Fremragende Lise Baastrup får ham til at klynke, skrige af smerte, tænke og taste for sit liv Teaterversionen af Stephen Kings roman ’Misery’ er effektivt eksistentialistisk og et grumt kammergys.

