Operaverdenen taler ikke om andet end denne nye Mozart-forestilling. Hvorfor? Fordi instruktøren holdes i husarrest af Putin

Forestillingen – en ny opsætning af Mozarts populære komedie ’Così fan tutte’ – er et hit blandt anmeldere. Den er det store samtaleemne i operaverdenen lige nu. Men den er blevet til, uden at instruktøren har været til stede under prøverne, og ledelsen af operahuset i Zürich, hvor den spiller, er godt gammeldags indigneret.

Årsagen er, at forestillingen er udtænkt af den russiske teater-, film- og operainstruktør Kirill Serebrennikov, som nu på 15. måned sidder i husarrest i Moskva. På ordre fra Putin.

Officielt handler anklagerne mod ham om bedrageri med offentlige midler, han har modtaget til teaterforestillinger i Rusland. Men ingen i den russiske teaterverden eller i Vesten tror på de anklager, der har holdt ham væk fra flere forestillinger i Vesten, og som har forårsaget den husarrest, der tidligere i denne måned blev forlænget til foråret 2019.

Reelt er der tale om, at Serebrennikov er blevet symbol på det nye russiske teater. Det slår en stor artikel om ham i Zürich-operaens nyhedsmagasin MAG fast.

Den 49-årige Serebrennikov, der har succes i Vesten, laver opera, som man gør det herovre. Hjemme i Rusland har han til gengæld fået en forestilling på Bolsjoj om den homoseksuelle balletstjerne Rudolf Nurejev aflyst og siden udskudt i et halvt år. Fordi den kritiserede det officielle Ruslands forhold til kunstnere og fokuserede på kærlighed mellem to mænd. Nemlig Nurejev og den danske danser Erik Bruhn.

Instrueret via USB-stik

Serebrennikov er ikke bange for at røre ved emner, som det russiske styre finder uacceptable.

Kontroversiel russisk ballet om Nurejev og Erik Bruhns forhold vinder pris

Derfor har han ikke kunnet lede prøverne i Zürich, hvor operahuset har svaret igen ved at udgive sit magasin med en helt sort forside, hvor der nederst står: »Her mangler Kirill Serebrennikov, instruktøren af vores Mozart-opera ’Così fan tutte’. Han kan ikke være i Zürich, fordi han sidder i husarrest i Moskva«.

Serebrennikov, der også er nægtet adgang til telefon og internet, har skabt forestillingen ved, at hans assistent Jevgenij Kulagin har taget sig af det praktiske instruktørarbejde i Schweiz, mens USB-stik med videoer er blevet sendt frem og tilbage mellem Serebrennikov i Moskva og assistenten i Zürich.

Når publikum frem til begyndelsen af december kan opleve Mozarts komedie om to forelskede unge par sat i scene med mobiltelefoner, solbriller, computerspil, fitness-træning og pistoler på scenen, er det derfor assistenten Jevgenij Kulagin, der er krediteret som instruktør, mens Serebrennikov står på plakaten som producer.

Det er en usædvanlig fremgangsmåde, der sætter spot på de anklager, som nu i mere end et år har fået lov at hænge over Serebrennikovs hoved. Men som ingen i den internationale operaverden tror på realiteten af. Putin bryder sig bare ikke om nutidigt teater realiseret af instruktører, der tager emner som homoseksualitet op til diskussion.