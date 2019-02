Så står der igen en gruppe børn og smider sandheder i hovedet på et teaterpublikum

Livingstones Kabinet spænder deres satirekabaret så bredt ud, at bukserne er ved at revne.

Kejseren, Livingstones Kabinet og Den Fynske Opera, Teater V. Tekst: frit efter H.C. Andersen. Musik: Pete Livingstone. Iscen.: Nina Kareis. Scen.: Julie Forchhammer.



Sikke noget rod! I kan godt se at komme i gang! Tror I, at vi rydder op efter jer!«.

Så står der igen en gruppe børn på scenen og smider sandheder i hovedet på mig. Men denne gang føler jeg mig ikke ramt.

I starten af året var det 20 skolebørn i Tue Bierings ’Mod alle odds’, der konfronterede Betty Nansen-publikummet med, hvor håbløst socialt ulige deres muligheder for at vokse op og få et godt liv var. Nu går seks børn i gule regnfrakker i aktion på Teater V som et råbekor, der giver tilskuerne et massivt møgfald. Det er vores klimasvineri, det gælder.

Børnene er typecastet i rollen som sandhedsvidner, med hilsen til barnet i H.C. Andersens eventyr. I ’Kejseren’ bliver historien om de kejserlige nye klæder foldet ud til et spørgsmål om den aktuelle dyrkelse af løgn, spin, fake og sandhedsmanipulation af enhver art. I forlængelse af eventyrets »han har jo ikke noget på« må børnene stå blandt henkastede, hvide plasticbægre og råbe, at vi skal droppe de dårlige undskyldninger og se at få ryddet op i vores klimarod.

Men jeg får altså mere lyst til at agere enmandsråbekor og bede folkene bag ’Kejseren’, de prisvindende veteraner i Livingstones Kabinet, om selv at se at få ryddet op … i deres forestilling. Det hænger ikke rigtig sammen, for løst, klimakoret stritter.

’Kejseren’ handler primært om en fake kultur, hvor børnene går rundt som fremmedelementer, tavst assisterende, for så til slut pludselig at tage over med den store klimaanklage. Man kan selvfølgelig forklare det med, at der verserer løgne i stride strømme om klimaet i dag. Det er bare ikke det, der her er i fokus.

Balancen ryger, ærgerligt nok, for der er gods i ’Kejseren’ som løgne- og bullshitdetektor, også selv om der skydes med spredehagl mod alt fra Bill Clinton til Ubåds-Madsen og apostlen Peter.

Klædt af til underhylerne

Det hele serveres i Livingstones karakteristiske, let skramlede kabaretformat, hvor Pete Livingstone med sit tørre, skotske lune nok en gang forstår at skrue en melodi sammen og få tekster til at glide og gakke ud, her med klart politisk ærinde.

Der er gods i ’Kejseren’ som løgne- og bullshitdetektor, også selv om der skydes med spredehagl mod alt fra Bill Clinton til Ubåds-Madsen og apostlen Peter

Musikken lægger sig som et væg til væg-tæppe under det hele, så de fire spillere/musikere kan lunte ind og ud af historien i deres hvide undertøj og lapsede sko med høj hæl. Her er alle kejser à la mode, klædt af til underhylerne.

På rammende vis får Birgitte Prins, tronende på en minimanege, serveret en politisk tale som en strøm af fraser, som hun tvister og genbruger i en retorisk duel med sig selv. Politisk håndværk af i dag: varm luft i fleksible formater!

Underfundigt bryder Johannes Lilleøre den sceniske illusion og taler direkte til os for at gøre op med teater som løgn og fiktion – for så at medgive, at det jo bare er en ny ’autentisk’ måde at lave teater på, en anden form for manipulation.

Sammen kan Lilleøre og Prins agere eventyrets to kreative vævere, så det bliver god kulturpolitisk satire. Det er ren ananas i egen juice med de her to superkunstnere og deres oppustede ikke eksisterende produkt som svar på enhver neoliberal drøm om kunst forklædt som creative industry.

Her sidder ’Kejseren’ lige i skabet – ikke bare i klædeskabet.