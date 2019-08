Topkarakter efter topkarakter: De udenlandske medier elsker vild LGBT+-succes

Lyt til artiklen 12:29

Fantastisk nonsens«, kalder instruktøren Barrie Kosky selv sin egen ret overvældende opsætning af Offenbach-operetten ’Orfeus i underverdenen’, der i øjeblikket trækker udsolgte huse ved festspillene i Salzburg.

I et interview med forskellige internationale medier i München uddyber operaiscenesætteren Kosky, at det – ud over Offenbachs fremragende musik og det dionysiske ved dette værk – er Offenbachs »utroligt sofistikerede opfattelse af seksualpolitik og køn«, han er faldet for.

Dermed gør Barrie Kosky i den grad Offenbachs 1800-tals-operette, der vender den alvorlige græske myte om ’Orfeus og Eurydike’ på hovedet og gør den til et fransk pikanteri, til en del af sin egen kunstneriske og kønspolitiske dagsorden.

Vi anmeldte ’Orfeus i underverdenen’ i denne uge på sektionsforsiden, og opsætningen af Kosky, der kommer fra Australien, men leder Komische Oper i Berlin, svupper og klistrer af liderlighed på en måde, hvor de medvirkendes køn hele tiden er en flydende, foranderlig størrelse.

Årets publikumssucces

Alverdens anmeldere anerkender præstationen.

Financial Times taler om Koskys »troldmandsagtige præcision« og kalder produktionen »svimlende«. The New York Times konstaterer, at Salzburgfestspillene ikke venter med at fejre sit 100-år næste år, men at Koskys ’Orfeus’ er en af hele seks fremragende operaproduktioner i år, som festspillene får svært ved at overgå næste år, når de skal feje jubilæum.

Den tyske avis Süddeutsche Zeitung meddeler, at Koskys produktion er årets store publikumssucces ved festspillene. Anmelderen roser især skuespilleren Max Hopp, der virtuost lægger stemme til samtlige medvirkende, når de har talte replikker, og lægger lyd på det hele, som om han gik rundt i en stumfilm.

Selv om anmelderen anerkender, at Kosky har succes med at lade kønnene flyde og lade de primære kønsattributter skifte hurtigere, end man kan følge med til, mener han dog også, at det nogle gange gør forestillingen til »skingert transvestitteater«.

Mere kostbart bliver det ikke

Süddeutsche Zeitungs nordtyske konkurrent, Frankfurter Allgemeine Zeitung, lægger sig på samme linje og kalder forestillingen for »vittig, klog, grel og gay«. »Som Den offentlige mening (en karakter i forestillingen, red.) stråler Anne Sofie von Otter. Først i sort dragt med blond hårkrans, senere i farverig gallakjole til den indlagte ’Barcarole’. Opførelsens clou er de fantastisk-brillante balletindslag med figurer, der sværmer rundt som bier«.

Det er første gang, Salzburgfestspillene præsenterer en operette af den tyske-jødiske komponist Offenbach, hvis fornavn Jacques antyder, at han skabte sin karriere i Frankrig.

Det var samtidig Barrie Koskys debut som instruktør i Salzburg, efter han blandt andet har gjort sig internationalt bemærket med en lige så forrygende iscenesættelse af den mere operaagtige, uhyggelige og deliriske ’Hoffmanns eventyr’ af samme komponist i Berlin. Mere kostbar end opera er om sommeren i Salzburg, bliver opera ikke, og de internationale anmeldere anerkender præstationen.