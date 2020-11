Tårerne trillede ned af anmeldernes kinder: Forestilling med krigsveteraner er overrumplende stærk

Teatret lever af følelser, mens det i militæret gælder om at lukke ned for dem.

Måske derfor virker det så overvældende livsnært, sådan som de to ekstreme verdener finder sammen, når fire krigsveteraner i Tue Bierings nye doku-forestilling går i aktion på scenen.

Umiddelbart havde jeg mest lyst til at lade forestilling være forestilling og bare holde kæft. Risikoen for at havne i en banalt følelsesdyrkende sump ligger lige for, sådan som jeg – og det var jeg ikke ene om – sad der til sidst med våde kinder. Det er netop det, ’My Deer Hunter’ så suverænt undgår. Enkelt, ærligt og stærkt står den i sin egen ret.