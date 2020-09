Linse Kessler bevæger sig i nyt spin-off-program på kanten af latterliggørelse af lokal kultur

’Linses Danmark’. Kan ses på Viaplay.

Hvordan kan nogen bo så langt væk fra alting? Spørgsmålet stilles af Linse Kessler og er præmissen for programmet ’Linses Danmark’ på Viaplay. Og hvis der er nogen, der synes, at Politiken til tider er lidt tjøvenhavnerstorsnudet og selvcentreret, vil de få den jyske morgenkaffe galt i halsen, når de ser det her.

For når Linse Kessler siger »langt væk fra alting«, mener hun 300 kilometer fra sit elskede Bryggen i København. I hendes hoved giver det ingen mening, at folk skulle have lyst til frivilligt at bo uden for landets hovedstad. Derfor tager hun nu rundt til Danmarks yderste kroge sammen med sin gode gamle veninde Didde Skjelmose for at undersøge, hvorfor folk egentlig ikke har lyst til at flytte derfra.