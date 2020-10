Udskældt radiokanal har født en perle

Julie på 25 år fra Harlev uden for Aarhus er efter eget udsagn Danmarks største fan af eventyrserien ’Harry Potter’ om drengen med de magiske evner. På troldmandsskolen Hogwarts er eleverne delt op i fire kollegier, hvor børnene fra Slytherin fremstilles som de mørke og dystre, der i jagten på magt og indflydelse ofte opfører sig ondskabsfuldt og nedrigt over for Potter og hans mere renskurede venner fra Gryffindor. Julie betragter sig selv som snedig, målrettet og ambitiøs og placerer sig uden at tøve hos Slytherin. Ikke fordi hun er ondskabsfuld over for andre, men fordi det er her, at alle de »misforståede« hører hjemme.

Det fortæller hun i programmet ’Spejlet’ på Radio Loud, som er en portrætserie, hvor lytterne i løbet af en times tid stifter bekendtskab med et ungt menneske. Fem gange om ugen ser en hovedperson sig selv i spejlet og taler om det med en ung vært, der med nysgerrigheden som drivkraft stiller spørgsmål, lytter og spørger igen. Selv om kanalen er målrettet unge mennesker, er det som midaldrende mand fremragende at lytte til ’Spejlet’, for programmerne giver et kig ind i en verden, jeg ikke har nem adgang til.

Det er ingen overdrivelse, at Radio Loud har haft en svær begyndelse siden kanalens premiere for et halvt år siden. Historier om lave lyttertal har stået i kø, og det har været absurd at høre, hvordan der har været så få lyttere, at det har været svært at måle antallet.