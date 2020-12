DR's behageligt afdæmpede true crime-format er fremragende

For tre år siden blev Miki Toth idømt forvaring på ubestemt tid. Det skete, efter at han blandt andet havde kastet en håndgranat foran døren til en rockerbandes hovedkvarter i Herning og siden – et andet sted i byen – affyret fire skud ind gennem vinduet til en anden forbryders bolig – hvoraf tre ramte.

Og inden dette gik for sig, havde Miki Toth allerede trods sin relativt unge alder modtaget en lang række domme for diverse former for berigelseskriminalitet og vold. Men han har ikke slået nogen ihjel.

Derfor kan det måske forekomme lidt voldsomt, at han skal sidde på ubestemt tid, når misdædere med langt alvorlige gerninger på samvittighed ’kun’ skal afsone livsvarigt – med mulighed for prøveløsladelse allerede efter tolv år.