Lars von Trier i interview: Jeg frygter for de kommende generationer

Lars von Trier sidder i sit hus med rank ryg. Det mørke hår stritter i forskellige retninger, det grå skæg er uglet og hans kæbe bævrer. Hænderne ryster også, når han vil illustrere en pointe med dem.

Museumsinspektør på Louisiana Christian Lund er taget nord for København for at interviewe filminstruktør og manuskriptforfatter Lars von Trier i hans hus. En uge før juleaften kom det frem, at den danske stjerneinstruktør vil lave en tredje sæson af tv-serien ’Riget’, der blev sendt for over 25 år siden, og det er anledningen for interviewet.

Da Lars von Triers seneste film ’The House That Jack Built’ udkom i 2018, havde Louisiana fået filmlektor på Københavns Universitet Peter Schepelern, der har et indgående kendskab til Lars von Triers virke som filmmager, til at interviewe. Denne gang er det Christian Lund, der ud over at være museumsinspektør også er redaktør på Louisiana Litterature, og det afspejler sig i interviewet.