'Verdens vildeste huse' er ren arkitekturporno

Der lader til at være bred enighed om, at den anden store nedlukning af samfundet, som vi befinder os i nu, er værre end den første.

I foråret 2020 var det hele stadigvæk nyt og – indrøm det nu bare – en lille smule spændende. Tænk engang at opleve en vaskeægte pandemi! Samtidig var vejret godt, så man kunne stadigvæk mødes på forsvarlig vis og bevare en smule af sit sociale liv.

Nu er det anderledes. Det er blevet rigtig vinter, og en træthed synes at gå igennem befolkningen. Den optimistiske nationale fællessang med Phillip Faber er så småt ved at forstumme, coronavirussens brutale virkelighed er slået fast, og de fleste af os orker ikke engang at forsøge at bevare kontakten med venner over Skype.

Det slider åbenlyst på psyken at være isoleret, og senest har Svend Brinkmann forsigtigt luftet spørgsmålet: Hvor længe kan vi blive ved?

Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men jeg ved, hvad vi gør herhjemme for at holde coronakulleren nede. Et lille trick kaldet virkelighedsflugt.