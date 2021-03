DR tjekkede og fandt nul huller hos Pigekoret

Fordommen over pigekor, siger Phillip Faber, chefdirigent for DR Pigekoret, er, at et pigekor »synger yndigt og engleagtigt og sødt«, og i de klip, DR viser os, er det nøjagtig det, de gør. En af korpigerne er træt af fordomme om, at de er superpæne, ikke går i byen, »og at vi er kristne!«.

Men det vildeste, vi ser dem lave i DR’s dokumentarserie i fire dele, er at gå på svampejagt i skoven, riste snobrød over ild og synge Shu-bi-dua med perfekt gehør.

Jeg tror gerne, at det – hvad social kapital angår – kan være op ad bakke at synge i pigekor, og både korpigerne selv og Faber sætter flere gange ord på det i løbet af de i alt to timer, dokumentaren varer.

Problemet er bare, at det artige, lidt oversanitære indtryk bekræftes 100 procent af udsendelserne. Er det, fordi redaktionen gik på jagt efter noget smuds i krogene, men intet fandt? Er det, fordi koret i sidste ende er veget uden om at udfordre sit velplejede image for åbent kamera?