Henrik Palle: Lorrys gamle nyheder er bedre end de nye

Vi spiser ikke søm, vi flækker ikke vind, vi hænger ikke vandgrød i vinduet ind«.

Dette fyndord, som i dag vel sagtens bedst kendes i kraft af den let arkaiske talemåde »Du må da ha’ spist søm«, tilskrives københavneren Lorry Feilberg, der blandt andet huserede i det etablissement, hvorfra TV 2 Lorry i dag sender.

Det var også, siges det, Lorry Feilberg, der lancerede betegnelsen ’Det store, usandsynlige kolde bord’ om den traditionelle danske frokostbuffet.

Og denne følelse af overdådighed, som kan indfinde sig, når man står og skal vælge mellem fem-seks forskellige slags marinerede sild og syv former for afskåret pålæg, meldte sig lidt, da vejen faldt forbi TV 2 Lorry, der har fået den intet mindre end geniale idé at genudsende deres nyhedsudsendelser fra for 30 år siden uden nogen form for fikumdik eller redaktion.

Bare svesken på disken, verden af i går, mine damer, herrer, transpersoner og ikke-binære med mere.