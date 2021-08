Ty til dette podcastmedie, hvis du tænker, 'hvad i alverden sker der i verden lige nu?'

For nylig var der en vittig hund, der på det sociale medie Twitter gjorde sig lystig over, at fire danske medier laver en daglig nyhedspodcast med fokus på ikke bare en, men én historie hver dag. Det gør denne avis også, og det er en strålende idé at give tid til at folde en historie ordentligt ud. Det er altid godt at blive klogere.

Men nogle gange har man brug for noget andet end dybde. Man har brug for det hurtige overblik. For at vide, hvad i alverden der egentlig sker lige nu, sådan i grove træk i hele verden. Her er podcastmediet også genialt, for man kan forbløffende nemt høre timeopdateringer fra f.eks. England eller USA.