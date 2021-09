Hey, DR: Suppen brænder på, hvis ikke I tager jer sammen

»Hitprogram vender tilbage«, stod der med usynlige, men slet skjulte udråbstegn i et af de kulørte ugeblade forleden. Med »topnavne«, som DR havde »scoret«. Alligevel imponerende at kunne gejle sig sådan op over endnu en omgang ’Sommertogtet’, programmet med den hæslige og patostunge undertitel ’Lyden af vores land’.

Og den er god nok, du, DR er tilbage med en ny sæson af hitprogrammet, der første gang kørte over skærmen under det musikalske dødvande, som var sommeren 2020. Dengang koncerter var bandlyst, og hvor vi seere hungrede efter mere eller mindre levende musik transmitteret via fladskærmen og ind i vores mørklagte stuer.