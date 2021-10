Arkitekterne har mistet deres samfundssind«, skrev tv-vært og arkitekt Ane Cortzen sidste år i en vældig kras kommentar i branchebladet Arkitekten.

Af frygt for at miste kunder holder de sig ude af enhver potentielt ømtålelig diskussion i samfundet, lød anklagen. Det er problematisk, for arkitekten besidder magten til at skabe ’det gode liv’. Men »hun lader hånt om den ... vil hellere modtage endnu en pris end pege på problemerne«, harcelerede Cortzen.