Den titel, som Nanna Mogensen har givet sit interview med Knud Romer, der i disse dage udsender romanen ’Pigen i violinen’, siger meget.

Og røber, at Mogensen grundlæggende er dødtræt af Romer. Hun måtte engang i et andet årti forlade en litteraturkonference, fordi Romer tog al luften i lokalet. Og han lagde ikke engang mærke til, at hun var der. Eller at hun gik.