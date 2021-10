Jeg tror egentlig ikke, at Anders Stegger mener noget ondt med det. Jeg tror ikke engang, han selv lægger mærke til det. Men hver gang den kendte DR-vært indleder en samtale med en af sine gæster i programmet ’Kommunekontoret’, kommer der et lille fjoget grin, et ganske kort hæh, og det kunne man jo let tolke som arrogance.

Det tror jeg bare ikke, det er. Jeg tror ikke, at det er en nedladende latter, men derimod en inkluderende én. Et udtryk for venlig munterhed, ikke ringeagt.