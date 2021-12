Den arkitekttegnede drøm endte i vandskader og halvfærdige huse

Stundom, når man kører rundt i det gamle Grækenland med klassisk kultur og mediterran natur, ser man pludselig disse grimme fragmenter og torsoer af bygninger i beton. Huse, som aldrig er bygget færdig. Når vi ser sådanne fænomener i det moderne Danmark, må det være en mindre tragedie. Ikke i græsk størrelsesorden, men stor nok for en almindelig dansk familie.

Det var emnet for forrige ’Kontant’. Drømmen om at få hoved under eget tag, som smuldrer og brister. Først langsomt, siden brat og brutalt. Og så taler vi ovenikøbet om en arkitekttegnet bygning. Indrettet med samtalekøkken på størrelse med en sovesal og en kogeø lidt mindre end en swimmingpool. Forståeligt nok noget for især velanbragte og veluddannede unge mennesker, som ikke vil leve videre med forrige generationers stilblanding og stråtag.