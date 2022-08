»De vil elske mig, når jeg er død«, sagde han. Men fik han ret?

Som en guide til at forstå filminstruktør Orson Welles’ genfundne film ’The Other Side of the Wind’, anbefaler Bo Tao Michäelis, at man først ser Netflix-dokumentaren ’They’ll Love Me When I’m Dead’, der folder miseren om den store mesters sidste film grundigt ud.