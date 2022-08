»Alt, Lena Dunham rører ved, bliver universelt uden nogensinde at blive banalt«

Lena Dunham har fået mig igennem 20’ernes forvirring over, hvad det betyder at være en kvinde og blive voksen. Nu har hun også fået mig til at glæde mig til 30’erne i ny podcast, skriver journalist Emilie Stein i denne klumme.