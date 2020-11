6 hjerter: Endelig er der en mening med døden. Dette spil er et mytologisk mesterværk

Hvorfor skal jeg dø?

Det er et eksistentielt spørgsmål, de fleste af os stiller os selv på et eller andet tidspunkt, men spørgsmålet har også i de senere år meldt sig som en diskussion blandt designere af computerspil.

For hvorfor skal spilleren egentlig dø i de fleste spil? Oprindeligt er døden som spilmekanik et design fra de gamle arkade-dage, hvor døden betød, at man skulle proppe en ekstra mønt i maskinen. Det økonomiske incitament til at lave en hård opbremsning i et moderne computerspil synes derfor ofte væk. Spillet er jo ligesom købt og betalt, så intet forhindrer dig længere i at prøve den samme udfordring i uendeligheder. Og efter forsøg nummer 100 bliver den slags ofte kedeligt, frustrerende og mister ikke mindst den spænding, der ellers kan retfærdiggøre nutidens brug af døden som mekanik.