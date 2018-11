Anerkendt forsker: Kræftcellerne er kroppens svar på kriminelle Der skal tages andre metoder i brug hvis vi skal kræften til livs, det fortæller den anerkendte kræftforsker Peter Campbell om i denne forelæsning.

Politiet er konstant igang med at blive bedre til at fange de kriminelle, og det er det samme der foregår når forskere verden rundt forsøger at komme af med kræft.

Peter Campbell er en del af det man kan kalde krigen mod kræft 2.0. På grund af kvantespring i forskningen og teknologiske landvindinger er man tættere på end nogensinde før, selvom der stadig er langt. For det handler om at lave vidensbanker, hvor indsamlet data om kræftramte gener kan danne grobund for ny viden.

Hør Peter Campbell fortælle om hvorfor specifikke kræftformer rammer specifikke landes befolkning, og om hvordan det engang kostede 100.000 pund at få et 'billede' af et kræftgenome, men nu kan det klares for 500.

Forelæsningen fra 23. oktober er en del af samtalerækken 'Det vi ved – det vi kan', som er udviklet i et samarbejde mellem Politiken, Københavns Universitet og Carlsbergfondet med støtte fra Carlsberg Mindelegat.

'Det vi ved – det vi kan' præsenterer nogle af verdens mest markante stemmer i international topforskning og samfundsdebat. Her formidles den nyeste viden inden for et bredt spektrum af videnskabelige discipliner.