Kritikerskolen d. 7. maj: Abdel Aziz og adgangen til debatten

Her kan du se Kritikerskolens video- og lydpodcast fra da vi havde Abdel Aziz Mahmoud på besøg d. 7. maj. Abdel fortæller om, hvordan ens egen historie kan være det stærkeste belæg til at argumentere i debbatten.

Torsdag d. 7. maj holdte vi vores sidste virtuelle inspirationsaften på forårets forløb med journalist, Abdel Aziz Mahmoud. Abdel har taget en masse eksempler med for at gøre jer skarpe på, hvordan man kan bruge sig selv og sin egen historie i debatten. Abdel har brugt sig selv og sin egen historie en del i debatten – både som debattør og journalist – bl.a. gennem programmerne Helvedets Homo og Adgang med Abdel. Han har også været udsat for tung beskydning af hadbeskeder og voldsomme kommentarer fra sociale medier på grund af sit medievirke, hvilket han også har brugt som relevant bagage i sin rolle som radiovært på P1-programmet Shitstorm. I dag er han vært på TV2. Abdel mener, at man sagtens kan være både aktivistisk og objektiv journalist på samme tid, hvilket der selvfølgelig er mange, som har været uenig med ham i gennem tiden.