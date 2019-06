Sæsonen for hyldeblomst er kort, men næsten magisk. Det gælder om at høste blomsterne nu og så hælde på flaske og glas til vinteren.

FOR ABONNENTER

I gamle dage, da vi endnu troede på aser og jætter, mente man, at kærlighedsgudinden Freja boede i hylden og skærmede mod det onde. Man kunne ikke drømme om at fælde en hyld i nærheden af huset uden at plante en ny, og når man høstede fra træet, takkede man Hyldemor.