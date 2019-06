Hyldeblomsteddike og syltede hyldeblomster

Denne opskrift er i virkeligheden to: Ud over at du får en fantastisk eddike, som du kan bruge til at lave f.eks. mayonnaise, dressinger eller sylte agurker i, kan skærmene også spises. Jeg plejer at gemme dem, til det bliver rigtig koldt og mørkt udenfor. Så bringer de syltede blomster minderne fra sommeren ned i salaten og lyser det hele lidt op.