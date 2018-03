Lammekølle med abrikos, hvidløg og timian

Når du udbener en lammekølle, får du noget så dejligt som plads til fyld! Nøjes du med at fjerne nøglebenet inde i køllen, men lader skankbenet sidde, ender du med en vaskeægte Obelix-kølle med ’håndtag’ i den ene ende. Udover at ligne tegneserieudgaven af en kølle har det den fordel, at der er noget at holde i under udskæringen.

Til 6-8 personer

Ingredienser

1 stor lammekølle (2,5 kg)

250 g tørrede abrikoser

6 fed hvidløg

et par kviste timian

en håndfuld ramsløgblade

revet skal af 1 citron

saft af 1/2 citron

salt og peber

olivenolie

1/2 liter syrlig æblemost

Sådan gør du

Udben lammekøllen delvist ved at fjerne nøglebenet, men lade skankbenet sidde, så der er noget at holde i (få eventuelt slagteren til at gøre arbejdet for dig). Krydr køllen indvendigt og udvendigt med salt, og lad den gerne stå på køkkenbordet et par timer og få stuetemperatur. Skær abrikoser i mindre stykker, hak hvidløg, timianblade og ramsløg og kom det i en lille skål. Tilsæt citronskal og saft, og krydr med lidt salt og peber. Stop blandingen ind i køllen, og snør den sammen med kødsnor, så stramt som muligt. Dryp køllen med olivenolie, og giv den lidt mere salt samt et par kværn peber. Læg køllen på en rist over en bradepande, og hæld most i panden. Varm ovnen op til 200 grader, og brun køllen i 20 minutter. Skru ned for varmen til 140 grader – tag køllen ud, indtil temperaturen er faldet. Sæt et stegetermometer i køllen, og steg den nu videre, til temperaturen rammer det, du vil have (rosa: 62-65 grader centrumtemperatur, let rosa: 65-68 grader centrumtemperatur og gennemstegt: 70-72 grader centrumtemperatur). Husk, at temperaturen stiger nogle grader, efter du har taget køllen ud. For en stor, udbenet kølle skal du sandsynligvis stege i 1,5-2 timer, men der er forskel på ovne og også på, hvor stramt kødet er rullet, og hvor hurtigt varmen dermed arbejder sig indad. Vær opmærksom undervejs, og hæld noget af braisereskyen fra bradepanden over lammet, når du alligevel skal tjekke temperaturen. Lad køllen hvile i 20 minutter før udskæring. Skum noget af fedtet af skyen, og smag den til med salt, peber og lidt frisk citronsaft. Server den til lammet sammen med couscous og labneh eller hvidløgsyoghurt og måske en sprød salat af agurk, granatæble, mynte og citron.

Tip: Beregn 150-200 g lam per person, og husk, at der er meget svind under stegning. En stor kølle på 2,5 kg svinder nemt ind til det halve.