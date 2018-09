Mette Mølbak anbefaler: Den perfekte fredagssnack Fredag aften må gerne være 'snacky' og 'greasy', men du kan gøre det uden at sundheden ryger helt i grøften. Her har jeg erstattet chips og dip med kål, kylling og peanutsauce.

Jeg elsker at snacke, når det bliver fredag aften. Faktisk kan jeg allerbedst lide at småspise en hel aften og drikke vin til. Her er et bud på en anderledes, men virkelig velsmagende fredagssnack. Så kan du også få brugt det glaskål du måske har liggende i bunden af grøntsagsskuffen og ikke aner, hvad du skal gøre med.

Opskriften her er til fire personer. Du kan sagtens undlade kyllingen, og i stedet servere ekstra grøntsager til.

Bag om skribenten Mette Mølbak er madredaktør på Politiken, madskribent og forfatter til flere kogebøger - blandt andet Kål, Kålsalater & Juice og senest Alt i en gryde - One Pot.

Ingredienser:

2 kyllingebryster

4-5 små bok choy, alternativt små spidskål

1 glaskål, alternativt gulerødder, peberfrugter eller hvad du ellers har af grønt

koriander

evt. lime

Marinade

1 lime

1 fed hvidløg

1 spsk chilisauce

3 spsk olie



Peanutsauce

1 dl grov peanutbutter

1 dl kokosmælk

1 spsk fish sauce

1 lime, saften heraf

1 spsk sød chilisauce havsalt

Sådan gør du: